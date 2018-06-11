США всё мало: Ввели новые санкции против РФ

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Когда у пациентов могут наблюдаться рецессии заболеваний или сезонные обострения, не всегда могут понять даже опытные врачи. Тем более, если это касается государства, претендующего на звание «властелина мира».

Похоже, США «всё мало», нужно ещё порулить. Они ввели новые санкции против РФ. Политологи уже отметили, это либо жест, демонстрирующий «приверженность ценностям демократии», либо просто мелко.

В «грозный санкционный список США» включили ещё пять компаний и трёх физических лиц. Сейчас недовольство американских партнёров вызвала компания Дайвтехноцентр и связанные с ней лица.

Политологи США утверждают, эта компания напрямую способствует возможностям России в подводных и кибер-атаках, следовательно, они «опасны». Видимо, сейчас так нызываются достижения, направленные на защиту своей родины, а не чужих капиталов.

Сообщается, что деятельность этих лиц в сфере коммуникативных возможностей преведёт к тому, что РФ получит доступ к отслеживанию данных, которые ретранслируют подводные кабели связи, по которым сейчас проходят основная телекоммуникационная информация.

«Вопрос, конечно, интересный», говорил ещё известный советский комик. Если кто-то умнее, необходимо объявить его врагом человечества. С протекционизмом металла и алюминия – понятно. Однако здесь, похоже, роспись в собственной технологической беспомощности.