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Пушков высказался о предложении Европарламента Порошенко провести гей-парад

Сегодня, 18:23

Председатель комиссии Совфеда считает, что это было бы не лучшей идеей.

Недавно 35 депутатов Европарламента во главе с Ребеккой Хармс написали президенту Порошенко письмо. В нём они жаловались, что в Украине не любят геев и лесбиянок.

Действительно, все подобные шествия в Киеве заканчиваются для ЛГБТ-меньшинства плачевно. Если раньше их всегда встречали на шествиях представители традиционной ориентации, то радикалы даже предупреждали геев не выходить на парад, но они всё же выходили. В итоге участников марша не спасала даже колонна полицейских.

Сейчас же 17 июня в Киеве снова хотят провести некий «Марш Равенства». По этому поводу некоторые депутаты из ЕС предложили Порошенко, членам парламента и правительства поучаствовать в марше геев. Кроме того, были и предложение изменить законы, чтобы ЛГБТ-меньшинствам было «легче» жить.

О предложении провести гей-парад высказался Пушков в своём Twitter. Он, как и большинство граждан Украины, уверен, что шествие геев вызовет восторг в Европарламенте, но не в Украине. Такое предложение за год до выборов было рискованным.

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