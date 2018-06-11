Азаров: С Бабченко «вас разыграли»

Сегодня, 18:00

Не произошедшая в Киеве сенсация «сливается» на нет, Вроде – не было. Однако комментарии этой то ли провокации, то ли непонятного розыгрыша продолжаются.

Бывший премьер Украины Николай Азаров также высказался по этому поводу. Он сказал, что с Бабченко «вас разыграли». Политик сообщает, любая версия СБУ разваливается даже не при самом внимательном её рассмотрении.

Азаров напомнил, киевское СБУ сообщило, что для совершения «терактов» ФСБ занимались на Украине поиском автоматов Калашникова. Он отметил, что сейчас в стране их искать не надо. Там на «чёрном рынке» не сложно найти неучтённые гранатомёты и даже танки. Плати, и получай. Всё продаётся почти свободно.

Далее Азаров обратил внимание, что, по мнению СБУ, спецслужбы России для поиска оружия для терактов связались с лицом, против которого уже произошло возбуждение двух уголовных дел. Чей непрофессионализм, вопрос риторический.

При этом, сказал Азаров, официальный Киев разыграл это представление с «убийством» Бабченко именно тогда, когда там находился с визитом президент Германии.

Как он чувствовал себя после всех возмущённых тирад, когда Украина на следующий день сообщила, что всё это – фейк, знает только он. Поверит ли он на слово политикам Киева в следующий раз, как говорил советский юморист, «вопрос, конечно, интересный».

А уж когда поступила «достоверная» информация СБУ о заказе единственному киллеру сразу 60 человек, нужно не есть. Поперхнётесь от хохота.