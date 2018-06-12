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После пластики Тимошенко стала напоминать Путина

Сегодня, 04:45

За внешними изменениями политиков разного ранга следят не только их поклонники, но и противники. Так, многие уже стали замечать, что внешние изменения после пластики Юлии Тимошенко стали напоминать черты лица Путина.

На Украине неофициально стартовала предвыборная кампания на пост президента страны, которые должны пройти в следующем году. Одним из фаворитов гонки является экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, которая уже неоднократно оказывалась на втором месте. Теперь же многие эксперты утверждают, что политик основательно подошла к данному вопросу и начала с внешних изменений.
В последние несколько месяцев Тимошенко ощутимо помолодела, но ее черты стали так изменяться, что не все ее поклонники узнают политика. Многие усмотрели, что украинский политик имеет одного пластического хирурга с главой России, ведь у Тимошенко и Путина стали прослеживаться общие черты лица.
На данный момент по всей Украине висят рекламные плакаты с изображением Тимошенко, которая выглядит, как молодая женщина, в свои 50+, многие аналитики даже прозвали ее «баба Юля». Согласно последним социологическим опросам, политик занимает лидирующие позиции, но многие специалисты уверяют, что ее электорат – это 8-10% людей, которые являются фанатиками Тимошенко.
Сама же Юлия Владимировна не комментирует такие нападки в свой адрес, как и наблюдения, что она стала напоминать Путина после пластики.

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