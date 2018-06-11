В результате удара авиации США по Сирии погибли 18 человек

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Сирийские средства массовой информации сообщили о гибели людей в результате авиационного удара. Известно, что обстрел производили самолеты США.

Сегодня, 11 июня, появилась информация о нанесении массированного авиационного удара со стороны войск коалиции при поддержке ВВС США по жилой деревне на юге сирийской провинции Эль-Хасаке. Местные власти сообщают, что в результате удара авиации на данный момент погибли 18 человек и зафиксировано множество раненых. Известно, что ракетный удар по данной местности наносился потому, что разведка доложила о базировании в данном квадрате базы противника. Хотя, по официальной информации, здесь расположен временный лагерь беженцев из Ирака.

Известно, что за последний месяц таких ударов было уже несколько и каждый из них привел к серьезным потерям среди местного населения. Так, 5 июня сообщалось о 10 жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая – о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади. Напомним, что российские дипломаты неоднократно заявляли, что действия американских войск в Сирии при поддержке войск международной коалиции проводились без согласования с официальными представителями Дамаска и резолюции совета безопасности ООН.

Какие последствия будут предприняты в отношении США, которые допустили такие неоправданные действия, пока неизвестно.