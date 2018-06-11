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Минобороны: в Сирии возможна провокация с химоружием

Сегодня, 16:17

В ведомстве заверили, что США ищут повод для атаки по Сирии. Военные действия планируются в области Деир-эз-Зор.

Представитель минобороны РФ генрал-майор Игорь Конашенков рассказал, что США в ближайшее время найдут повод, чтобы вновь ударить по Сирии воздействием новейшего химического оружия. По словам политика, в городе Сирии Хакль аль-Джафра США уже доставили первые несколько тонн оружия и хлора. Возможна новая провокация с химоружием.

Конашенков подчеркивает, что такие действия со стороны США являются недопустимыми и выступают как провокация для дестабилизации военной обстановки в стране. Ранее стало известно, что в апреле 2018 года США нанесла удар по Сирии под ложным предлогом, Асад якобы нанес ряд ударов по государственным постройкам. Дамаск и Россия сообщили о том, что данный повод для атаки не является серьезным, так как у Сирии не может быть такого оружия и она не проводила подобных операций.

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