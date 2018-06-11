«Она словно рак»: Спикер ВР признал тотальную коррупцию на Украине

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Андрей Парубий, сделал неожиданное заявление, идущее вразрез с установками Петра Порошенко, которому он ранее верно служил. Вероятно, председатель парламента тоже намерен включиться в президентскую гонку.

Спикер Верховной рады признал тотальную коррупцию на Украине, которая, по его словам, словно рак, распространилась во все сферы общественной жизни. Парубий призвал следовать советам США и стран Европейского союза, которые настаивают на коррупционных реформах, которые «развяжут руки» НАБУ, а также создании антикорупционного суда, который не будет подчиняться украинской власти и национальным следственным органам.

Политическая трансформация Парубия, по мнению экспертов, связана с тем, что находясь в данный момент во Франции, он планирует заручиться поддержкой европейских лоббистов на грядущих президентских выборах. Спикер ВРУ намерен встретиться в Париже с рядом ведущих политиков и представителей всех ветвей власти.