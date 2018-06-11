Путин рассказал о написанном рапорте об отставке

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Президент России рассказал, как писал рапорт об увольнении во время путча 1991 года, в то время, как он занимал место главы комитета по политическим связям в Ленинграде.

Владимир Путин поведал о подробностях работы с Анатолием Собчаком, который работал при Ельцине. Политик рассказал, как в то время Советский Союз раскололся на две части, и ему пришлось сделать выбор в пользу одной стороны. На тот момент Владимир Путин сказал Собчаку, что не будет переходить постоянно со одной стороны на другую, так как он хочет иметь твердую почву под ногами, чего он не чувствует на данный момент, поэтому он вынужден написать рапорт об увольнении. Собчак ответил ему весьма коротко: «Хорошо, пишите». По словам Путина, Собчак сразу же позвонил в КГБ, и тот подписал рапорт. Это очень удивило Владимира Владимировича, так как он думал, что Собчак не станет разбираться с ним.

Стоит подчеркнуть, что это интервью появилось благодаря созданию фильма «Дело Собчака». Путин и сотрудники КГБ, которые работали при Ельцине, поделились воспоминаниями о том времени. В частности, нынешний глава РФ рассказал и об этом написанном рапорте об отставке.