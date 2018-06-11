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Суд Киева отложил рассмотрение апелляции подозреваемого в организации «убийства» Бабченко

Сегодня, 13:38

Сегодня апелляционная инстанция не оценила требования ответчика в вопросе решения об аресте. Вопрос будет решен уже 18 июня. Инсайдеры сообщают, что проблемное рассмотрение дела будет затянуто без соблюдения норм справедливости и закона Украины.

Бориса Германа хотят загнать в угол, чтобы ликвидировать. Об этом сообщают некоторые эксперты, после того как были получены результаты сегодняшнего заседания в апелляционном суде Киева. Напомним, что 50-летний Борис Герман юрист по образованию, занимался продажей оружия. Он исполняет обязанности директора украинско-немецкого совместного предприятия «Шмайсер». Это единственное негосударственное предприятие по производству оружия в Украине.

Его обвиняют в планировании совершения «убийства» журналиста Бабченко. К тому же, в интервью «Би-би-си» «киллер» Алексей Цымбалюк, смакуя подробности, рассказал о покушении на Бабченко. Суд Киева на текущий момент отложил рассмотрение апелляции подозреваемого в организации «убийства» Бабченко.

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