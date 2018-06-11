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Несмотря на множество социальных, политических и экономических проблем, возникших на территории Украины после вооруженного переворота четырехлетней давности, чиновники занимаются кардинальной сменой традиционных понятий. В который раз отличилось одиозное министерство образования.

На Украине из школьных учебников намерены убрать слово «родители», потому как, по мнению функционеров от образования, оно является дискриминационным для школьников, которые проживают в неполных семьях. Местные социологи насчитали 40% таких детей, которым будет «неприятно» употреблять данное слово. Вместо этого предлагается толерантное понятие «родные».

По мнению экспертов, функционеры путают причины и следствия. Именно из-за переворота, повлекшего за собой тотальное обнищание, семьи на Украине стали стремительно распадаться. Более половины жителей западных регионов вынуждены работать в странах Европы и на территории Российской Федерации, обрастая новыми связями и не стремясь к возращению на Украину.