VistaNews.ru


На Украине из школьных учебников намерены убрать слово «родители»

Сегодня, 12:37

Несмотря на множество социальных, политических и экономических проблем, возникших на территории Украины после вооруженного переворота четырехлетней давности, чиновники занимаются кардинальной сменой традиционных понятий. В который раз отличилось одиозное министерство образования.

На Украине из школьных учебников намерены убрать слово «родители», потому как, по мнению функционеров от образования, оно является дискриминационным для школьников, которые проживают в неполных семьях. Местные социологи насчитали 40% таких детей, которым будет «неприятно» употреблять данное слово. Вместо этого предлагается толерантное понятие «родные».

По мнению экспертов, функционеры путают причины и следствия. Именно из-за переворота, повлекшего за собой тотальное обнищание, семьи на Украине стали стремительно распадаться. Более половины жителей западных регионов вынуждены работать в странах Европы и на территории Российской Федерации, обрастая новыми связями и не стремясь к возращению на Украину.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Неонацист Карась объявил открытую войну "куличам"

Эксперт нашел аналогии в событиях в Армении и перевороте на Украине

Сергей Собянин стал участником итогового заседания Департамента образования

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи...

Рекомендуем