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«Временное недоразумение»: Экс-глава ЦРУ высказался о личности Трампа

Сегодня, 10:30

Политические противоречия внутри США почти за три года, прошедших с момента президентских выборов, не продолжают утихать, а только обостряются. Бывшие соратники предыдущего главы Белого дома Барака Обамы резко негативно оценивают действия нынешней администрации.

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан резко высказался о личности Дональда Трампа, употребив такой эпитет, как «временное недоразумение». Отставной директор Центрального разведывательного управления написал пост в социальной сети, в котором заявил, что все инициативы нынешнего президента США на международной арене являются следствием самопиара и протекционистской политики.

Бреннан в своей публикации допустил даже самое большое оскорбление для президента США, упомянув о предательстве американских идеалов. Нелицеприятные высказывания бывшего директора ЦРУ были спровоцированы скандалом между Трампом и канадским премьером Джастином Трюдо, который, несмотря на свою любовь к разноцветным носкам, возмутился «хамскими» высказываниями президента США в свой адрес и введением пошлин на товары.

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