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В экспертной среде, приближенной к Пентагону, продолжаются обсуждения вероятного ядерного уничтожения значительных территорий США российской беспилотной субмариной, о создании которой стало известно в начале марта. По мнению аналитиков из лагеря «ястребов», ядерный диспаритет может быть преодолен в ближайшее время.

По словам американского военного эксперта Дэвида Пайна, АПЛ «Огайо» разрешит проблему «Ахиллесовой пяты США». Речь идет об атомных подводных лодках, которые могут взять на себя функции по предотвращению атак со стороны российских подводных беспилотников. При этом эксперт настаивает не на интенсификации развития подводного флота США, а на увеличении количества субмарин с ракетами Trident II D5 на постоянном боевом дежурстве.

Что касается глобальной политики, то эксперт настаивает на тезисе о выходе из договора о СНВ в одностороннем порядке. Этот шаг, естественно, предлагается совершить главе Белого дома Дональду Трампу. Авантюризм подобных проектов очевиден, однако характерен для нынешней администрации президента США, которая пытается стабилизировать внутреннее политическое напряжение за счет нагнетания угроз на международной арене.