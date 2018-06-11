Сегодня, 09:32

За день до исторического события, которое должно во вторник произойти в Сингапуре, почву для саммита подготавливали делегации США и Северной Кореи. Несмотря на опасения и негативные прогнозы политологов, переговоры прошли в конструктивном русле.

В частности, госсекретарь США Майкл Помпео, назвал содержательной предварительную встречу дипломатов США и КНДР. По словам главы внешнеполитического ведомства, поле для саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «расчищено от нюансов», которые могут повлиять на ход переговоров, но не являются актуальными в текущей повестке дня.

Характерно, что в предварительной встрече приняла участие замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая ранее делала резкие заявления в адрес Трампа и допускала срыв саммита. Напомним, встреча двух стран, которые по своему политическому устройству являются непримиримыми антагонистами, состоится во вторник в сингапурском отеле Capella.