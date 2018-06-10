Сегодня, 21:18

Глава государства сравнил показатели Шанхайской организации сотрудничества и стран Большой семерки.

Владимир Путин подвёл итоги саммита ШОС в Китае. Он напомнил присутствующим о показателях, которые подтвердил МВФ. Речь идет о том, что показатели покупательной способности экономики стран ШОС превзошли те же показатели стран Большой семерки.

Президент подчеркнул, что подобный рост откроет перед странами, входящими в ШОС, новые перспективы. Владимир Владимирович, также, отметил рост экономических показателей в Китае и Индии. Президент посчитал нужным сказать и о возобновлении роста экономики России, выразив уверенность в том, что он будет стремительно расти.

Главы России и Китая подписали технико-экономическое обоснование широкого евразийского партнерства. Договор еще не утвержден и требует тщательной проработки.

Однако Владимир Путин считает, что это серьезный шаг, приближающий к реализации проекта «Шелковый путь». Напомним, данный проект предполагает, что из Китая в Европу и Ближний Восток будет проложена железная дорога, проходящая через территорию России.