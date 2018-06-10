VistaNews.ru


Владимир Путин подвёл итоги саммита ШОС в Китае

Сегодня, 21:18

Глава государства сравнил показатели Шанхайской организации сотрудничества и стран Большой семерки.

Владимир Путин подвёл итоги саммита ШОС в Китае. Он напомнил присутствующим о показателях, которые подтвердил МВФ. Речь идет о том, что показатели покупательной способности экономики стран ШОС превзошли те же показатели стран Большой семерки.

Президент подчеркнул, что подобный рост откроет перед странами, входящими в ШОС, новые перспективы. Владимир Владимирович, также, отметил рост экономических показателей в Китае и Индии. Президент посчитал нужным сказать и о возобновлении роста экономики России, выразив уверенность в том, что он будет стремительно расти.

Главы России и Китая подписали технико-экономическое обоснование широкого евразийского партнерства. Договор еще не утвержден и требует тщательной проработки.

Однако Владимир Путин считает, что это серьезный шаг, приближающий к реализации проекта «Шелковый путь». Напомним, данный проект предполагает, что из Китая в Европу и Ближний Восток будет проложена железная дорога, проходящая через территорию России.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Путин считает, что из-за ШОС РФ получит новые импульсы для экономики

Владимир Путин обязал регионы России подключиться к поднятию экономики

Путин предложил идею запуска "дальневосточного гектара" на все регионы России

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем