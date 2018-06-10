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Назарбаев поддержит Путина на открытии ЧМ-2018

Сегодня, 21:48

Глава Казахстана отметил, что на мероприятиях подобного масштаба государственным лидерам необходима поддержка со стороны дружественных стран и ближайших союзников. Именно с этой целью и будет осуществлен визит политика в РФ.

Нурсултан Назарбаев рассказал, что поддержит Владимира Путина на открытии ЧМ-2018, ведь это для президента волнительный процесс и друзья должны быть рядом. Президент Казахстана также поддержал китайского лидера Си Цзиньпина, накануне наградившего Путина орденом дружбы.

Чемпионат мира по футболу стартует уже через несколько дней, 14 июня, по этой причине вся страна ожидает поток болельщиков и футболистов из разных государств. Всего за период проведения мероприятия будет сыграно множество матчей на 12 стадионах, расположенных в 11 разных городах России.

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