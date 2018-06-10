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«Не входит и не выходит»: Кадыров высказался о восстановлении членства России в G7

Сегодня, 21:06

Глава Чечни отметил, что такая самодостаточная и великая страна готова принять другие страны, если так будет нужно, и позовет, в случае чего. По мнению политика, Москва всегда рада видеть у себя в гостях членов сообщества, в котором продолжает находиться.

Рамзан Кадыров высказался о восстановлении членства России в G7, о чем так активно в последнее время говорят в мире. Политик убежден, что страна никуда «не входит и не выходит», ведь для экономического развития ей хватает собственных возможностей и ресурсов.

Чеченский глава согласился и со словами президента Владимира Путина, который ранее заявил, что из «большой восьмерки» Российская Федерация не выходила, поэтому всегда рада приезду ее представителей.

Тем не менее, премьер-министр Канады накануне высказался, что РФ не может быть принята обратно в сообщество ведущих стран.

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