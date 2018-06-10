Ройзман: «Сила Путина в телевизоре и в большом желании оставаться у власти»

Сегодня, 21:11

Оппозиционер на телепередаче «На троих» высказался ведущему Тихону Дзядко о российском президенте, спецслужбах, Аркадии Бабченко и Ксении Собчак.

Ройзман заявляет, что к нему приходили спецслужбы и рассказывали о «нехорошем». Ситуация с Аркадием Бабченко и СБУ – стандартная ситуация и операция, которая описана в учебниках. Всё просто: оперативники сначала ищут человека, который ищет киллера. Потом, якобы, «убивают» жертву и сообщают, что дело сделано. На передаче денег заказчика задерживают, фиксируя на камеру всё происходящее для суда. Именно поэтому для многих людей, незнакомых с подобными операциями, непонятно, почему Бабченко объявили мёртвым, а затем он оказался живым.

Ройзман во время интервью заявил, что губернаторы лично контролируют не только его деятельность, но и телефонные разговоры, то есть следят за ними. Сейчас такая неправомерная норма стала «в порядке вещей». Люди же стараются защититься и уйти в мессенджеры, но спецслужбы могут слушать всё, даже Skype.

От разговора о спецслужбах Ройзман перешёл к политике. О своём уходе с поста политик заявил, что он решил учитывать интересы жителей и не легитимировать случившееся. Говоря о президентских выборах Ройзман заявил, что идти на них нужно не, чтобы засветиться и пропиарится, как это сделала Собчак.

По словам политика, здесь нужно стремиться к победе и мобилизовать всех своих сторонников.

Когда же Ройзмана спросили о том, в чём же сила Путина, он ответил, что его сила в телевизоре, а также в большом желании оставаться у власти. Говорить о достоинствах главы РФ сложно, ведь люди не видели других президентов и даже не представляют, что они могли бы сделать, руководя страной.