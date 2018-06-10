Папа Римский Франциск надеется на примирение США и КНДР

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Папа Римский Франциск сказал, что имеет надежду на то, что встреча президента США и лидера КНДР приведет к провозглашению мира.

"Хочу направить любимому корейскому народу свою молитву и послание дружбы с тем, чтобы эти переговоры, запланированные в ближайшее время в Сингапуре, помогли сделать вклад в хорошее развитие событий, которые гарантируют мирное будущее для Корейского полуострова и всего мира", - сказал он на традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Первый в истории саммит США и КНДР планируют провести во вторник 12 июня. На нем встретятся президент Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Про будущую встречу высказался Дональд Трамп: «Я на пути в Сингапур, где у нас будет возможность дойти до действительно прекрасного результата. Это, точно, будет значимый день, и я уверен, что Ким Чен Ын приложит все усилия, для того чтобы сделать что-то, что редко делалось раньше".