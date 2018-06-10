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Россию призвали доказать непричастность к крушению МН17 над Донбассом

Сегодня, 18:28

Полностью попирая принципы «Римского права» о презумпции невиновности, голландские эксперты из компании Bellingcat пошли на беспрецедентный шаг. Заявление «аналитиков» прозвучало сразу после констатации постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, шулерских методов, примененных в расследовании.

Россию призвали доказать непричастность к крушению МН17 над Донбассом четыре года назад. В частности, предъявить свидетельства о местоположении зенитно-ракетного комплекса «Бук», стоявшего на вооружении в 53-й бригаде ПВО под Курском. Полянский написал, что так называемая Объединенная следственная группа основывается в своих обвинениях России, данными неустановленных лиц, взятыми из социальных сетей.

Ранее российская сторона обращала внимание «международных расследователей» на тот факт, что Киев не желает предоставлять объективных данных, состоящих в переговорах днепропетровского диспетчера с экипажем «Боинга» незадолго до катастрофы. Сам же диспетчер после крушения авиалайнера таинственным образом пропал.

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