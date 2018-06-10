В Москве завершился митинг «против репрессий и произвола»

Сегодня, 18:26

Оппозиционеры выступили перед публикой с разнообразными лозунгами и призывами, требуя выполнения условий у властей. На мероприятии собралось меньше двух тысяч человек, хотя ранее была заявлена совершенно другая явка, более массовая.

Митинг «против репрессий и произвола» завершился в Москве, проходил он на проспекте Сахарова. Участниками его стали оппозиционные партии, а присоединились к мероприятию обычные граждане, которые поддерживают настрой активистов. Помимо требований освободить заключенных по «политическим мотивам», на проспекте обсуждались и другие проблемы.

В частности, оппозиционеры требовали сделать выборы «свободными», а также прекратить блокировку Интернет-ресурсов и отменить цензуру. Сообщается, что без задержаний со стороны правоохранителей не обошлось, однако точные данные по этому поводу уточняются.