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Посол России в США: Жизнь русскоговорящих в Штатах ухудшилась

Сегодня, 18:20

Причиной тому стала развёрнуая кампания по дискредитации России.

В США ухудшилась жизнь русскоговорящих граждан, утверждает посол России в этой стране Анатолий Антонов. Он отметил, что российское посольство постоянно поднимает эту тему на встречах с представителями американских властей. Дипломат подчеркнул, что причиной тому послужила кампания по дискредитации России на международной арене, которая была развёрнута в информпространстве США с начала обострения отношений между странами. Это отразилось и на жизни диаспоры. В настоящее время сотрудники дипмиссии пытаются решить эту проблему, встречаясь с чиновниками на всех уровнях. Пока им это не удаётся. В посольстве не теряют надежду улучшить жизнь русскоговорящих в США и наладить отношения между странами.

А между тем, посол США в РФ Джон Хантсман захотел встретиться с Путиным. Дипломат высказал надежду на то, что ему удастся добиться возможности переговорить с российским лидером на тему развития двусторонних отношений.

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