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Израиль уничтожил палестинский тоннель в секторе Газа

Сегодня, 18:04

Тоннель шел от побережья анклава до дна Средиземного моря, что примерно в 3 км от границы с Израилем. Длина тоннеля составила несколько десятков метров.

В СМИ поступила информация о том, что Израиль уничтожил палестинский тоннель в секторе Газа. Сообщается, что первый тоннель уничтожили воздушными ударами еще несколько дней назад, однако, операцию не поддавали огласке.

Подполковник Йонатан Конрикус заявил, что сооружение функционировало и использовалось для тренировочных целей. Оно позволяло аквалангистам, не попадаясь на глаза израильских наблюдателей, покидать сектор Газа. По словам подполковника, туннель принадлежит элитному военно-морскому подразделению, действующему в составе ХАМАС. Конрикус отмечает, что речь идет о морских террористах, которые наносят удары по израильским мишеням. Отмечается также, что борьба против военно-морских сил ХАМАС ведется в течение последнего года.

Напомним, что с конца 2017 года израильтяне уничтожили 10 сухопутных туннелей, предназначенных для проникновения через границу боевиков Палестины с террористическими целями.

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