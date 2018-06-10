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ФСБ ужесточает требования к кандидатам на работу в своих рядах

Сегодня, 17:48

Российская служба безопасности, учитывая недавние резонансные дела о коррупционных преступлениях, в рядах высшего руководства некоторых подразделений, изменила правила приема новых сотрудников. Новшества в основном касаются личной жизни соискателей.

ФСБ ужесточает требования к кандидатам на работу в своих рядах и делает обязательным предоставление данных о родственниках, которые подпадали под уголовное преследование, а также реальных судимостей. Кроме того, особое внимание уделяется изменениям в имущественном и финансовом положении членов семьи.

Теперь будет рассматриваться появление у жен, мужей, детей, родителей движимого имущества, которое не соответствует реальным и задекларированным доходам. Например, появление у ребенка дорогого транспортного средства, должно быть объяснено документально, с привлечением показаний продавца или дарителя. Это же положение касается и недвижимости, появляющейся во владении членов семьи.

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