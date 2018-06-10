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Об этом поведал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

15 мая в Киеве был задержан главный редактор «РИА Новости – Украина» Кирилл Вышинский. Журналиста обвиняют в государственной измене и поддержке непризнанных ДЛНР. 17 мая он был арестован Херсонским судом на 60 дней, при этом была исключена возможность внесения залога. 21 мая защита вынесла протест по данному решению, но суд его отклонил.

Стало известно, что в Совете Федерации раскрыли необходимость дела против Вышинского. Владимир Джабаров заявил, что обвинения СБУ сфабрикованы для того, чтобы организовать обмен с украинскими заключенными в России. В их число входит организатор терактов в Крыму Олег Сенцов.

Джабаров отмечает, что подобный обмен возможен, однако, все действия требуют тщательной проработки, а вопросы решаются между главами государств. Известно, что Владимир Путин и Петр Порошенко ранее обсудили судьбу задержанных украинцев, а также вопрос о Вышинском. Президент России информацию не раскрывает.