VistaNews.ru


В Совете Федерации раскрыли необходимость дела против Вышинского

Сегодня, 17:21

Об этом поведал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

15 мая в Киеве был задержан главный редактор «РИА Новости – Украина» Кирилл Вышинский. Журналиста обвиняют в государственной измене и поддержке непризнанных ДЛНР. 17 мая он был арестован Херсонским судом на 60 дней, при этом была исключена возможность внесения залога. 21 мая защита вынесла протест по данному решению, но суд его отклонил.

Стало известно, что в Совете Федерации раскрыли необходимость дела против Вышинского. Владимир Джабаров заявил, что обвинения СБУ сфабрикованы для того, чтобы организовать обмен с украинскими заключенными в России. В их число входит организатор терактов в Крыму Олег Сенцов.

Джабаров отмечает, что подобный обмен возможен, однако, все действия требуют тщательной проработки, а вопросы решаются между главами государств. Известно, что Владимир Путин и Петр Порошенко ранее обсудили судьбу задержанных украинцев, а также вопрос о Вышинском. Президент России информацию не раскрывает.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Совфед: Юлия Скрипаль находится под давлением спецслужб США

Совфед оценил перспективы Майка Помпео на должности Госсекретаря США

МИД РФ требует освободить главу РИА Новости Украина Вышинского

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем