В Европарламенте сравнили поведение Трампа на G7 c погодой

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Депутаты считают, что на этом фоне Евросоюзу необходимо продемонстрировать сплочённость и силу.

Поведение президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Квебеке в Европарламенте сравнили с неустойчивой погодой. Лидер Удо Булман «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» - второй по численности фракции в ЕП – заявил, что словам американского лидера доверять нельзя, учитывая то, как быстро он меняет свою позицию по ключевым политическим и экономическим вопросам. В этой связи политик призвал Евросоюз сплотиться и стать сильнее, чтобы защитить свои ценности. Как известно, на саммите G7 глава Белого дома отметился рядом неоднозначных высказываний, среди которых предложение пригласить на мероприятие представителей России. Также по завершению форума он отметил, что США согласны не со всеми положениями коммюнике, опубликованного по итогам встречи лидеров стран-участниц. Это несмотря на то, что премьер Канады Джастин Трюдо накануне заявил, что документ одобрили все стороны.

Ранее мы писали, что Трамп сравнил США со свиньей-копилкой. Американский президент заявил в Канаде, что не позволит грабить свою страну.