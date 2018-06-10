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В военном женском училище под Дамаском обучаются более 80 курсанток

Сегодня, 17:26

Военный конфликт в Сирии, инспирированный Западом и развязанный террористическим группировками, привел к потере десятков тысяч военнослужащих правительственных войск. Поэтому, в строй вступили дочери и жены военных, верных присяге легитимному президенту страны Башару Асаду.

В Военном женском училище под Дамаском обучаются более 80 курсанток, под руководством единственной на территории САР женщины с генеральским званием  Виктории Юсеф Ибрагим. По словам начальника военного учебного заведения, девушки в колледже получат специальности связисток, переводчиц, а также специалистов в области кибербезопасности и дешифровки.

Кроме того, женщины в мирное время смогут применить свои знания. Их специальности востребованы, так как имеют двойное назначение.

Генерал Ибрагим особенно отметила, что во время бесчинств террористических групп на территории Сирии, девушки из военного училища проявили настоящий героизм при защите своих позиций. Курсантки надеются на уход контингента США из их страны. Именно американские войска прикрывают боевиков от атак ВКС России.

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