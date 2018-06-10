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Захарова: на саммите G7 в "адской драке" Трамп сцепился с премьером Канады

Сегодня, 17:28

Официальный сотрудник МИД Российской Федерации Мария Захарова рассказала о том, как прошел саммит большой семерки в Канаде.

На саммите G7  в "адской драке" Трамп сцепился с премьером Канады. Захарова рассказала, что участники собрания призывали Россию не оказывать влияние на другие страны, но не смогли договориться между собой. Так, Дональд Трамп рассказал, что премьер Канады постоянно врет обществу, и обвинил его в непрофессионализме. Позже политики сцепились в "адской драке", поливая друг друга последними словами. Президент США возмутился, когда Джастин Трюдо назвал санкции Америки бесполезными. 

Председатель СДПГ Андреа Налес рассказала, что президент США слишком вспыльчивый человек, и обвинила его в перепалке на саммите. Налес подчеркивает, что президент не должен подобным образом решать политические проблемы. По его мнению, Трампу следовало бы быть помягче и сдержанней в этот раз, уважая своих коллег.

Также президент США поступил непрофессионально, когда в Twitter заявил о том, что не будет подписывать соглашение G7 из-за того, что Трюдо говорит о неправдивых фактах.

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