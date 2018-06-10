В Госдуме отреагировали на предложение отправить Порошенко на гей-парад

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Участием в «Марше равенства» украинский лидер докажет, что заслужил приглашение в клуб самых прогрессивных лидеров Европы, считают депутаты.

В Госдуме дали оценку заявлению Европарламента о том, что президент Украины Пётр Порошенко должен возглавить гей-парад в Киеве. В частности, там отреагировали на призыв отправить политика на это мероприятие и поддержали его. Депутат Руслан Бельбек согласился с этим утверждением и заявил, что глава украинского государства под радужным флагом станет лучшей картинкой для европейских зрителей. Участием в «Марше равенства» политик докажет всему миру, что Киев перенял глобальные и мировые ценности, не скрывая сарказма заявил парламентарий.

Как известно, Европарламент адресовал властям Украины письмо, в котором призвал Порошенко вместе с украинским правительством и депутатами Верховной Рады возглавить «Марш равенства», который намечается в Киеве. Обращение подписали 35 евродепутатов.