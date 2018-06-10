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В Бельгии на военной базе задержали пацифистов

Сегодня, 16:43

Активисты устроили прерформанс, посвящённый изъятию американских ядерных боеголовок.

В Бельгии задержаны группу пацифистов из организации «Действовать ради мира». Молодые люди разыграли на территории режимного объекта сценку дабы привлечь внимание хранению ядерного оружия. Инцидент произошёл на военной базе ВВС Клейне-Брогель. Активисты планировали продемонстрировать процедуру изъятия американских боеголовок. Они считают, что те незаконно хранятся здесь уже более 60 лет. Макеты оружия они хотели лично вручить лидерам стран НАТО, которые должны были прибыть сюда 11 и 12 июня. Нарушителям теперь грозит суд и порядка пяти лет тюремного заключения.

Ранее мы писали, что в Таиланде задержали российского туриста за детское порно. 39-летнего мужчину подозревают в хранении запрещённых материалов. В его жилье произвели обыск.

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