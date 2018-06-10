Госдума считает добрым знаком отказ Трампа подписывать коммюнике G7

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Президент США не захотел подписывать итоговое коммюнике саммита G7 и это хороший знак для РФ, а решение направлено на выработку взаимного соглашения и последующие переговоры сторон, считает Антон Морозов, который является членом комитета Госдумы по международным делам.

Саммит "Большой семерки" прошел 8-9 июня в городе Ла-Мальбе в Канаде, причиной стали разногласия США, Евросоюза и Канадой обусловленный тем, что 1 июня пришли в силу новые американские преференции на завоз стали и алюминия. Парламентарий надеется, что США поменяют тактику и поймут, что их действия, не подходящие для России. Депутат считает: санкционная политика не приведет ни к каким хорошим последствиям ни для США, ни для их союзников.

Дональд Трамп обвиняет премьер-министра Канады Джастина Трюдо в не правдивых заявлениях: "Взяв фальшивые слова Джастина на его пресс-конференции и взять те факты, что канадское правительство налогооблагает большими расценками их фермеров, трудящихся и компаний, я дал указания американским депутатам не подписывать коммюнике, пока мы изучаем вопросы о том, чтобы ввести тарифы на авто, наполняющие рынок Америки!".

В офисе Трюдо ответил на критику президента: «На пресс-конференции я не произнес ничего, о чем ранее молчал». По заключениям саммита Джастин предъявил, что коммюнике приняли все 7 лидеров.