Захарова оценила саммит по фото с окружившими Трампа лидерами G7‍

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Снимок, появившийся в сети, полностью отражает то, как прошел саммит лидеров G7, считает Мария Захарова. Сообщение об этом она опубликовала на своей странице Facebook.

Данная фотография быстро разошлась по социальным сетям, среди пользователей возникли масштабные обсуждения. Представитель МИД РФ Захарова оценила снимок и заявила: «Неважно, что было за закрытыми дверями. Вернее, неважно, что двери были закрыты. Один кадр - и занавес поднят».

Изначально политик даже не поверила своим глазам, ведь это что-то невероятное, но как оказалось, бывает и так. Этот снимок у себя опубликовала немецкий канцлер Ангела Меркель. В тот момент проходила спонтанная консультация глав G7 на второй день саммита.

Напомним, что Трампу пришлось покинуть саммит досрочно в связи с необходимостью отправиться в Сингапур для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

СМИ порвала новость о том, что на церемонии вручения театральных премий Tony Роберт Де Ниро послал Трампа и сорвал овации, однако на телевидении брань стёрли.