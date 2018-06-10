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В ДНР рассказали о сбитых украинских беспилотниках

Сегодня, 16:22

Один из местных военачальников заявил, что Украина усилила воздушную разведку в небе над подконтрольными противниками населёнными пунктами.

В ДНР рассказали и о сбитых беспилотниках, которых было всего пять. Отмечается также активизация разведки украинских воинов на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях.

В это же время волонтёры из Украины рассказали, что одно из сёл на Горловском направлении уже почти взято в круг и освобождено. На это противник уже подтянул свои танки, но военнослужащие, от артиллерии до пехотинцев, выполняют свою работу спокойно. Им удалось продвинуться вперёд на 1 километр и зафиксировать позиции.

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