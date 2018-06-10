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Дональд Трамп приземлился в Сингапуре для встречи с Ким Чен Ыном

Сегодня, 15:51

Американский лидер уже добрался до города-государства, в котором произойдет историческое и ожидаемое общественностью событие. Северокорейский глава также прибыл к месту назначения и остановился в одном из самых дорогих отелей, по сообщению местных СМИ.

Дональд Трамп уже приземлился в Сингапуре для встречи с Ким Чен Ыном. Самолет с президентом прибыл на базу ВВС Пайя-Леба, после чего государственный глава будет доставлен в популярную гостиницу Shangri-La. Событие транслируется ведущими американскими телекомпаниями и новостными организациями.

Для торжественной встречи с лидером КНДР Трамп отправится в отель Capella, расположен который на острове Сентоса. Другие подробности события и дальнейший ход встречи будет сообщаться позднее.

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