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Учёный из Австралии возмутил украинцев картой с российским Крымом

Сегодня, 15:45

Специалист просто проиллюстрировал результаты своего доклада о численности населения России.

Учёный Саймон Кустенмахер из Австралии невольно спровоцировал скандал на политической почве в сети микроблогов Twitter. Специалист разместил на своей странице результаты исследования, посвященного численности населения России. Твитт он проиллюстрировал картой, которая использовалась им в ходе работы. На неё среди прочих российских решгинов нетрудно рассмотреть Крым. Кустенмахер не акцентировал на этом внимания, лишь отметив, что большинство россиян проживают в европейской части страны. Также он подчеркнул, что по динамике переселения РФ ближе к Европе, чем к Азии.

Между тем, украинские пользователи Twitter тот час же набросились на ничего не подозревающего учёного, упрекая его в политической и географической неграмотности. В частности, агрессивно настроенные украинцы требовали от Кустенмахера удалить неправильную по их мнению карту России или внести в неё исправления. Сам учёный на требования пока никак не отреагировал.

Ранее мы писали, что в Украине хотят превратить Крым в остров.

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