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Президент отметил, что персонификация должна быть очевидной. Такое интервью он дал каналу НТВ для программы Ирады Зейналовой «Итоги недели».

Владимир Путин после «Прямой линии» заявил, что сделает чиновников ответственными. По словам президента России, персональная ответственность должна быть очевидна для россиян, а потому принятие решения чиновником должно быть прослежено до достижения цели. Владимир Путин уверен, что правительство поддержит выведение каждого ответственного лица на экран, так как государство должно их знать и видеть.

Дональд Трамп ежедневно шокирует своими заявлениями мировое сообщество. Его последнее решение заключается в запрещении поставок в США европейских автомобилей. Российский президент считает, что это нанесет серьезный урон не только экономике Европы, но и всего мира.