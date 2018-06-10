VistaNews.ru


Депутат от Амурской области Иван Абрамов покидает Госдуму

Сегодня, 13:22

Фракция ЛДПР в российском парламенте потеряла одно место. Зато Совет Федерации может пополниться новым сенатором по линии главы Приамурья.

Вчера стало известно, что депутат от Амурской области Иван Абрамов покидает Госдуму не позднее, как через три дня. Личное заявление парламентария уже подписано профильным комитетом, а в начале рабочей недели, в Государственной думе на сессии будет проведено голосование. Абрамов намерен войти в Совфед, от временно исполняющего обязанности главы области Василия Орлова.

В случае принятия отставки Абрамова, в следующий четверг состоятся довыборы в Госдуму. Напомним, Абрамов прошел в парламент, два года назад и является помощником главы думского комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока. Три года назад он был кандидатом на пост губернатора, заняв второе место по результатам выборов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Депутат Госдумы назвал «чушью собачьей» слухи о лагерях для политзаключенных в КНДР

В Амурской области очевидцы сняли «ленивую» разгрузку посылок

Ксения Собчак обвинила Леонида Слуцкого в коррупции

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем