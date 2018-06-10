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Фракция ЛДПР в российском парламенте потеряла одно место. Зато Совет Федерации может пополниться новым сенатором по линии главы Приамурья.

Вчера стало известно, что депутат от Амурской области Иван Абрамов покидает Госдуму не позднее, как через три дня. Личное заявление парламентария уже подписано профильным комитетом, а в начале рабочей недели, в Государственной думе на сессии будет проведено голосование. Абрамов намерен войти в Совфед, от временно исполняющего обязанности главы области Василия Орлова.

В случае принятия отставки Абрамова, в следующий четверг состоятся довыборы в Госдуму. Напомним, Абрамов прошел в парламент, два года назад и является помощником главы думского комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока. Три года назад он был кандидатом на пост губернатора, заняв второе место по результатам выборов.