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«Да, мой Фюрер!»: В Сети высмеивают фото Меркель и Трампа на G7

Сегодня, 13:01

Речь идет о кадре, на котором канцлер ФРГ строго смотрит свысока на лидера США. Это стало поводом для создания массы мемов в Twitter.

Глядя на фото, сделанном на G7 с участием Ангелы Меркель и Дональда Трампа, а также других государственных представителей саммита, в голове возникает фраза: «Да, мой Фюрер!». Пользователи уже активно высмеивают кадр в Сети.

Журналисты Time пришли к выводу, что своей позой Дональд Трамп показывает подлинное отношение к G7 и его участникам, а последние, в свою очередь, также не особо довольны присутствием американского лидера. Согласно другой точке зрения, Трамп является нетерпеливым ребенком, которого ругает очень строгий учитель в лице Ангелы Меркель. Журналист Майкл Вайсс отметил, кадр сделан за мгновение до того, как Меркель сообщает Трампу о том, что коммандос Германии освободили Меланию Трамп из Белого дома.

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