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Башар Асад считает виновными в продолжении войны в Сирии страны Запада

Сегодня, 12:48

Президент в своём интервью Mail on Sunday заявил, что Иран и РФ стараются не вмешиваться в ситуацию и не диктуют свои условия.

Башар Асад считает, что правительство может закончить войны в Сирии меньше, чем за год. По словам главы государства, конфликт не сложный. Однако виновными в продолжении военный действий он называет страны Запада, мол террористы получают их поддержку.

Асад также считает, что западные страны будут стараться затянуть противостояние двух сторон в его государстве. Конкретных примеров, мотивов или доказательств глава Сирии в своём интервью не привёл.

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