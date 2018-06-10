VistaNews.ru


Самолет Трампа пришлось дозаправлять по пути в Сингапур

Сегодня, 12:02

До исторического часа «Ч», а именно встречи глав государств, выливших друг на друга «ведра» личных оскорблений, осталось менее двух дней. Президент США по пути в Сингапур, сделал остановку на острове Крит, в то время, как местоположение главы КНДР Ким Чен Ына пока неизвестно.

Самолет Дональда Трампа пришлось дозаправлять по пути в Сингапур из-за сложного маршрута, выбранного пилотами для полной безопасности. Сообщается, что «борт номер один» пролетел над всей Европой с севера на юг, с выбором воздушного пространства стран, непосредственно лояльных США. Заправка должна длиться не более полутора часов. В это время Трамп намерен спать на борту.

Президент США преждевременно покинул саммит «Большой семерки» в Квебеке не только из-за негативной реакции на слова канадского премьера о начале торговой войны, но и ради предстоящей встречи в Сингапуре. Пока неизвестно, прибыл ли уже глава Северной Кореи Ким Чен Ын к месту встречи. Сведения о его перемещениях строго засекречены. Лидеру КНДР есть чего опасаться, находясь вне своей страны.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Команда Белого дома в Сингапуре подготовит встречу США с КНДР

Путин жалеет о «несостоявшейся встрече» Трампа с Ким Чен Ыном

Прооперированная Мелания Трамп впервые за 24 дня покажется на публике

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем