Самолет Трампа пришлось дозаправлять по пути в Сингапур

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До исторического часа «Ч», а именно встречи глав государств, выливших друг на друга «ведра» личных оскорблений, осталось менее двух дней. Президент США по пути в Сингапур, сделал остановку на острове Крит, в то время, как местоположение главы КНДР Ким Чен Ына пока неизвестно.

Самолет Дональда Трампа пришлось дозаправлять по пути в Сингапур из-за сложного маршрута, выбранного пилотами для полной безопасности. Сообщается, что «борт номер один» пролетел над всей Европой с севера на юг, с выбором воздушного пространства стран, непосредственно лояльных США. Заправка должна длиться не более полутора часов. В это время Трамп намерен спать на борту.

Президент США преждевременно покинул саммит «Большой семерки» в Квебеке не только из-за негативной реакции на слова канадского премьера о начале торговой войны, но и ради предстоящей встречи в Сингапуре. Пока неизвестно, прибыл ли уже глава Северной Кореи Ким Чен Ын к месту встречи. Сведения о его перемещениях строго засекречены. Лидеру КНДР есть чего опасаться, находясь вне своей страны.