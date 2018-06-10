Судьба Вышинского: Путин и Порошенко говорили по телефону

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Президент России рассказал о переговорах с коллегой из Украины на пресс-конференции по результатам Шанхайской организации сотрудничества. Конкретного решения по поводу главы «РИА Новости Украина» принято не было.

Владимир Путин и Петр Порошенко говорили по телефону в субботу, 9 июня, в ходе чего обсуждалась дальнейшая судьба Кирилла Вышинского. На сегодняшний день он находится под арестом в Херсоне, арестовали его в Киеве 15 мая.

По словам Владимира Путина, к конкретному решению по поводу дальнейшей участи главы «РИА Новости Украина» президенты не прошли. Помимо того, российский лидер предпочитает воздержаться от официальных комментариев, чтобы не помешать действительно правильному ходу событий.