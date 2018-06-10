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Обвиненный в подготовке террористического акта на территории Крыма Олег Сенцов в знак протеста отказывается принимать пищу. Учитывая резонанс, поднятый украинскими, а также либеральными российскими СМИ, заключенный переведен под наблюдение медиков.

Голодающего Сенцова перевели в медсанчасть ямальской колонии «Белый медведь» из одиночной камеры. Террорист написал уральским «правозащитникам» письмо, в котором хвастается, что о нем теперь сильно заботятся, создав почти такие же условия, как и лечебном учреждении на воле. Сенцов сообщает, что ему ставят капельницы с витаминными растворами.

Бывший советский диссидент и «сиделец» Владимир Буковский, снабжает украинского террориста советами, как правильно держать голодовку. Сенцова осмотрел консилиум врачей с воли, который определил время, когда заключенного можно будет кормить против его желания, с применением питательных смесей, вводимых через зонд. Медики честно предупредили террориста, что его жизнь может находиться в опасности.