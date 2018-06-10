VistaNews.ru


Голодающего Сенцова перевели в медсанчасть ямальской колонии

Сегодня, 11:38

Обвиненный в подготовке террористического акта на территории Крыма Олег Сенцов в знак протеста отказывается принимать пищу. Учитывая резонанс, поднятый украинскими, а также либеральными российскими СМИ, заключенный переведен под наблюдение медиков.

Голодающего Сенцова перевели в медсанчасть ямальской колонии «Белый медведь» из одиночной камеры. Террорист написал уральским «правозащитникам» письмо, в котором хвастается, что о нем теперь сильно заботятся, создав почти такие же условия, как и лечебном учреждении на воле. Сенцов сообщает, что ему ставят капельницы с витаминными растворами.

Бывший советский диссидент и «сиделец» Владимир Буковский, снабжает украинского террориста советами, как правильно держать голодовку. Сенцова осмотрел консилиум врачей с воли, который определил время, когда заключенного можно будет кормить против его желания, с применением питательных смесей, вводимых через зонд. Медики честно предупредили террориста, что его жизнь может находиться в опасности.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Олег Сенцов голодает под наблюдением врачей

Порошенко намеревается обменять россиян на осужденных в РФ украинцев

Нарусова: Вышинский может быть обменян на Сенцова

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем