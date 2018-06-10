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Путин намекнул G7, что ему надоела «бесполезная болтовня» о деле Скрипаля

Сегодня, 11:24

Путин считает, что нужно перейти к сотрудничеству и конкретным вопросам.

Президент РФ Владимир Путин намекнул G7, что ему надоела «бесполезная болтовня» о деле Скрипаля. Говоря о решении лидирующих государств противостоять дестабилизирующим действиям России и факте применения химического оружия на территории Европы, глава РФ заявил, что здесь якобы «ничего конкретного сказано не было».

Путин предлагает заняться «конкретными вопросами, которые связаны с сотрудничеством».

Ранее сообщалось, что страны Большой семёрки призвали РФ прекратить подрывать демократические системы и следовать Минским договорённостям, уважая суверенитет Украины.

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