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"Экономика Европы под угрозой": Путин предостерег США

Сегодня, 10:59

По мнению президента, такой шаг может иметь серьёзные последствия доля всей мировой экономики.

Владимир Путин отреагировал на намерение США ограничить поставки в страну автомобилей из Европы. Такое решение, по мнению президента России, может затронуть интересы многих стран. В первую очередь, уверен Путин, это коснётся европейских государств. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао, КНР, он предупредил Вашингтон о том, что подобного рода инициативы отразятся на мировой экономике и будут иметь серьёзные последствия.

Ранее мы писали, что Канада критикует решение Трампа о введении пошлин на сталь и алюминий. На эту тему высказался премьер страны Джастин Трюдо. Также отказаться от ввода пошлин предложил Трампу глава Минфина США. Путин предостерег США, что в случае отказа от европейских авто, экономика Европы окажется под угрозой.

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