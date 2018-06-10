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Россия и Китай обогнали США в создании гиперзвуковых ракет

Сегодня, 10:54

В Конгрессе США доклад заместителя министра обороны Майкла Гриффина вызвал широкий резонанс. В результате, у конгрессменов появилось множество нелицеприятных вопросов к Пентагону.

По сообщению военного чиновника, Россия и Китай обогнали США в создании гиперзвуковых ракет и, разрыв этот продолжает увеличиваться. В то время, когда в Российской армии уже принят на вооружение ракетный комплекс «Кинжал» для истребителей, США уже более 10 лет занимается предварительными разработками в этом направлении.

По мнению Гриффина, американские генералы закоснели в уверенности, что армия США лидирует по всем направлениям, хотя уже во многих сегментах вооружений, Россия имеет тактическое и стратегическое превосходство, начиная от танков, заканчивая беспилотными субмаринами с ядерными торпедами и гиперзвуковыми ракетами. Конгрессмены напомнили Пентагону, что никогда не отказывали им в увеличении финансирования для осуществления инновационных программ.

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