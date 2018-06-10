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G7 обвинила Сирию в применении химического оружия наряду с ИГИЛ

Сегодня, 10:48

Лидер стран «Большой семёрки» безальтернативно раскритиковали Дамаск в нарушении конвенций о запрете использования отдельных видов оружия.

По итогам встречи руководителей стран G7 была выпущена декларация, где объединение прямо обвинила Сирию в применении химического оружия наряду с ИГИЛ* (Организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на то, что львиная доля изложенных в документе тезисов посвящена борьбе с терроризмом, лидеры G7 не упустили возможности осудить Дамаск за действия, которые пока не были подтверждены. На саммите в очередной раз призвали Сирию избавиться от запрещённого оружия и прекратить применять его по отношению к мирному населению.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп пожелал видеть на саммите G7 представителей России. В то же врем канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила решительно против возвращения Москвы в состав данного объединения.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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