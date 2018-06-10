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«Это военный вопрос»: Башар Асад отказался обсуждать поставки РФ С-300

Сегодня, 10:43

Помощник российского президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявлял, что переговоры о предоставлении зенитно-ракетных комплексов не ведутся, так как у Сирии есть «всё, что нужно».

Обсуждать поставки РФ С-300 Сирии начали после того, как США, Франция и Великобритания 14 апреля уничтожили объекты, на которых производилось химическое оружие. Однако в это время Кожин заявил, что пока что речи о предоставлении комплексов не идёт.

Президент Сирии Башар Асад также отказался обсуждать этот вопрос. Глава государства заявил, что лучше спросить российских чиновников, которые сначала начали говорить о возобновлении поставок С-300, а затем замолчали. По словам Асада, это заявление политическое, кроме того это часть российской тактики. Президент добавил, что это военный вопрос, о котором не говорят.

Башар Асад также заявил, что власти не получили информации о химических атаках, и попросил Британию показать доказательства, которые уже предоставлялись ранее, что атака была. Также Асад попросил выяснить, кто ответственный за неё. В это же время крупнейшие страны уже заявили, что бомбу с хлором сбросили сами сирийские военные на мирное население страны.

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