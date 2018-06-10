VistaNews.ru


Лидеры стран G7 договорились не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Сегодня, 10:03

Представители европейских стран, членов «Большой семерки» не поддались в полной мере на давление США по отношению выхода из «ядерной сделки». В подписанном коммюнике, говорилось лишь о запрещении создания Тегераном баллистических ракет.

Лидеры стран G7 договорились не допустить появления у Ирана ядерного оружия, однако не возражают против продолжения ядерной программы для мирного использования атома. В первую очередь, речь идет об энергетическом обеспечении страны. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп покинул саммит, он уже привычно, через социальную сеть, распорядился своим представителям в Канаде воздержаться от подписания итогового документа.

В первую очередь в подобном распоряжении заложена политическая подоплека, по поводу слишком «мягкой» позиции лидеров евромейских стран по отношению к Тегерану. Вторым аспектом, вызвавшего гнев главы Белого дома, стало заявление премьера Канады Джастина Трюдо о введении пошлин на американские товары. Лидеры G7 не изменили своей жесткой риторики в адрес Москвы и договорились о продлении антироссийских санкций.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Минобороны показало на видео контроль за ядерными испытаниями

G7 обвинила Сирию в применении химического оружия наряду с ИГИЛ

В Канаде лидеры стран «Большой семерки» поскандалили из-за заявления Трампа

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем