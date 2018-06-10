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Представители европейских стран, членов «Большой семерки» не поддались в полной мере на давление США по отношению выхода из «ядерной сделки». В подписанном коммюнике, говорилось лишь о запрещении создания Тегераном баллистических ракет.

Лидеры стран G7 договорились не допустить появления у Ирана ядерного оружия, однако не возражают против продолжения ядерной программы для мирного использования атома. В первую очередь, речь идет об энергетическом обеспечении страны. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп покинул саммит, он уже привычно, через социальную сеть, распорядился своим представителям в Канаде воздержаться от подписания итогового документа.

В первую очередь в подобном распоряжении заложена политическая подоплека, по поводу слишком «мягкой» позиции лидеров евромейских стран по отношению к Тегерану. Вторым аспектом, вызвавшего гнев главы Белого дома, стало заявление премьера Канады Джастина Трюдо о введении пошлин на американские товары. Лидеры G7 не изменили своей жесткой риторики в адрес Москвы и договорились о продлении антироссийских санкций.