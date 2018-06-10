Сегодня, 08:33

Женщину оштрафовали за перформанс, посвящённый президенту Путину.

Художница из России показала, как разлагается Путин. В Санкт-Петербурге закончилось слушание дела в отношении местной художницы Вари Михайловой. Её обвиняли в публичной демонстрации материалов, которые в отрицательном свете показывают президента России Владимира Путина. В частности, художница из России написала и показала в сети картину под названием «9 стадий разложения вождя». На ней показаны девять изображений, где портрет главы государства прикрывает ящик для домашних цветов, установленный на подоконнике. С каждым изображением фотография всё больше приходит в негодность из-за роста растения и в конечном итоге вовсе превращается в клочок смятой бумаги. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга усмотрел в действиях художницы признаки административного правонарушения и постановил оштрафовать Михайлову на 160 тысяч рублей, а картину, как предмет правонарушения – уничтожить.

Ранее Владимир Путин рассказал, в какую страну ездит на лечение. Несмотря на то, что большинство чиновников предпочитают пользоваться зарубежной медициной, российский лидер имеет своё мнение на этот счёт.