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Страны G7 призывают РФ прекратить подрывать демократические системы

Сегодня, 08:08

Главы семи крупнейших государств собираются принять против России дополнительные меры. Такое заявление было сделано по итогам саммита стран «Большой семёрки» в Канаде.

Страны G7 призывают РФ остановить своё дестабилизирующее поведение, прекратить подрывать любые демократические системы, а также поддержку сирийского режима.

Кроме того, лидеры государств заявили, что готовы принять дополнительные меры против России. Великобритания также в этом мнении и готовности действовать присоединилась к G7. Кроме того, британские политики и эксперты в очередной раз заявили, что Скрипалей отравили именно российские спецслужбы.

В заявлении G7 также указывается, что страны поддерживают «осуждение незаконной аннексии Крыма» и в очередной раз подтверждают их неизменную поддержку украинского суверенитета и международных границ.

Санкции же будут длиться до тех пор, как заявляют в G7, пока РФ не будет выполнять свои обязательства по Минским договорённостях, а также уважать суверенитет Украины.

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