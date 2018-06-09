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Об этом глава Чечни заявил после визита президента России в Китай. Он также отметил мудрую и взвешенную политику главы государства.

8 июня во время визита Владимира Путина в Китай председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту России значимую награду – орден Дружбы КНР. Си Цзиньпин заявил, что президент РФ является наиболее частым гостем и с начала 2000-х посетил Китай около 19-ти раз. Владимир Путин стал первым в истории иностранным лидером, который удостоился такой награды.

Рамзан Кадыров отметил, что Владимир Путин достоин данной награди и как никто другой е заслужил. Кадыров предлагает вручить Путину Нобелевскую премию мира за восстановление мира в Чечне и Южной Осетии, а также за стремление урегулировать конфликты на Ближнем и Дальнем Востоке. Также, были отмечены заслуги президента в борьбе с террористическими группировками. Глава Чечни также отметил, что Америка постоянно провоцирует увеличение масштабов конфликтов и войн, а Путин является сторонником стабильности и сотрудничества во всех жизненных сферах.

Рамзан Кадыров сделал заявление о том, что наивысшей наградой для президента России является признание граждан, которые верят и доверяют своему президенту, а также связывают свое будущее с именем Владимира Владимировича Путина.